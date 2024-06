Στα χέρια του Άλεκ Πίτερς πήγε για τη φετινή σεζόν το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της σεζόν στη EuroLeague, από την ELPA.

Τα βραβεία της χρονιάς από την ELPA συνεχίζονται και αυτήν τη φορά σειρά είχε του «πιο βελτιωμένου παίκτη». Με τον Άλεκ Πίτερς να είναι αυτός που το κατακτά μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός στη δεύτερη χρονιά του στα «ερυθρόλευκα», είχε το δύσκολο έργο του να μπει στα... παπούτσια του Σάσα Βεζένκοβ και το έκανε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούσε. Όντας μάλιστα και ο καλύτερος των Πειραιωτών στον ημιτελικό του Final Four με τη Ρεάλ, ολοκληρώνοντας με 23 πόντους.

Η πολύ καλή σεζόν του Πίτερς, άλλωστε, ανταμείφθηκε και με το νέο του συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Σε 40 παιχνίδια της EuroLeague μέτρησε 13.1 πόντους με 4.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και το απίθανο 53.5% από το τρίποντο.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST IMPROVED PLAYER” goes to Alec Peters 🙌



🔎 A player that has shown biggest improvement from his previous EuroLeague season.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/so7lk0h88f