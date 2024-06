Ο Κώστας Σλούκας πήρε και το βραβείο του Καλύτερου 6ου παίκτη για τη φετινή EuroLeague, από την Ένωση Παικτών.

Ο Κώστας Σλούκας δεν είναι μόνο ο clutch παίκτης της σεζόν, σύμφωνα με την ψηφοφορία της Ένωσης Παικτών της EuroLeague, αλλά και ο Καλύτερος 6ος παίκτης.

Η ELPA έκανε την ανακοίνωση για τον κάπτεν του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι στα περισσότερα από τα μισά ματς του Παναθηναϊκού στη EuroLeague ήρθε από τον πάγκο, έχοντας ξεχωριστή προσφορά σε όσα πέτυχαν οι «πράσινοι».

Σε 34 αγώνες, ο Σλούκας ξεκίνησε στους 19, ενώ στους υπόλοιπους έκανε αυτό που του απέφερε το βραβείο. Μέτρησε 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ σε αυτούς τους αγώνες.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST 6TH MAN” goes to @kos_slou once again 🙌



🔎 A player that started more than half of EuroLeague regular season games from the bench and had biggest impact on his team’s overall play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/1M3BNQMURb