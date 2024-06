Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε σε πιο clutch παίκτης από την Ένωση Παικτών της Euroleague, κατά τη σεζόν του 2023-24.

Ο Κώστας Σλούκας ολοκλήρωσε μία ιστορική σεζόν τόσο για τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε το 7ο ευρωπαϊκό όσο και για τον ίδιο καθώς έγινε ο μόνος εν ενεργεία παίκτης που έχει πάρει το τρόπαιο της Euroleague με 3 διαφορετικές ομάδες, ενώ ο ίδιος το καλοκαίρι είχε πραγματοποιήσει μία από τις πιο «σοκαριστικές» μεταγραφές πηγαίνοντας από τον Ολυμπιακό στο «τριφύλλι».

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχε κατά μέσο όρο από 12,7 πόντους, 5,6 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ σε 26:14 λεπτά εντός παρκέ. Η Ένωση Αθλητών της διοργάνωσης, αναγνώρισε τις πράξεις του εντός παρκέ και τον ανέδειξε σε πιο clutch παίκτη της σεζόν.

2024 ELPA Players' Choice Award "MOST CLUTCH PLAYER" goes to Kostas Sloukas @kos_slou 🙌



🔎 A player that best performed under pressure and when the games were on the line.

