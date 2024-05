Μάικ Τζέιμς για Σλούκα: «Πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στην κουβέντα για τον GOAT»

Ο Μάικ Τζέιμς αποθέωσε τον Κώστα Σλούκας λέγοντας ότι πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στη συζήτηση για τον καλύτερο όλων των εποχών.

Η κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό AKTOR και ο τρομερός τελικός που έκανε ο Κώστας Σλούκας με αποτέλεσμα να πάρει και το βραβείο του MVP του Final Four στο Βερολίνο, δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τον Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος με τη σειρά του αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου, έβγαλε τον καπέλο στον αρχηγό του Παναθηναϊκού λέγοντας ότι πρέπει τ' όνομά του να μπαίνει στην κουβέντα για τον καλύτερο όλων των εποχών.

«Εντάξει, δεν λέω ότι ο Σλούκας είναι ο GOAT ή ότι είναι ο δικός μου GOAT, αλλά πρέπει να αρχίσει να μπαίνει σε αυτήν την συζήτηση. Απλά είναι η άποψή μου» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

OK, I’m not saying that Sloukas is The Goat or My Goat BUT he has to start getting mentioned in the conversation. Just my opinion.