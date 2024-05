Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κατέθεσε επίσημο αίτημα για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague το 2025 μαζί με το Βελιγράδι και το Άμπου Ντάμπι.

Η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε μετρούν αντίστροφα για το Final Four του Βερολίνου που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2024 και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βαρκελώνη, το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας της Καταλονίας έχει ήδη καταθέσει επίσημο αίτημα για τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

Η Βαρκελώνη, λοιπόν, είναι μεταξύ των υποψηφίων για το Final Four του 2025 μαζί με το Βελιγράδι και το Άμπου Ντάμπι, φιλοξενώντας τη διοργάνωση στο Palau Sant Jordi.

Η καταλανική πρωτεύουσα έχει φιλοξενήσει τρεις φορές την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η αρχή έγινε το 1998, όταν η Κίντερ Μπολόνια κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών στον τελικό με την ΑΕΚ. Το 2003 η γηπεδούχος Μπαρτσελόνα πανηγύρισε τον τίτλο απέναντι στην Μπένετον και το 2011 ο Παναθηναϊκός έφτασε ως το τέλος της διαδρομής, νικώντας στον τελικό τη Μακάμπι.

‼️ FINAL FOUR | Explicat a @JijantesFC



L'Ajuntament de Barcelona ha dipositat ja de manera formal a la seu de l'Eurolliga la candidatura per acollir la Final Four del 2025.



Hi ha dues ciutats més que hi opten, a banda de la capital catalana:

- Belgrad

- Abu Dhabi



(1/5) pic.twitter.com/IwfJeZvs0t