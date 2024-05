Τα Play Off της Euroleague πρόσφεραν για μία ακόμη χρονιά ιστορικές και άκρως εντυπωσιακές στιγμές.

Η δράση στην Euroleague έχει φτάσει στην τελική της ευθεία καθώς πλέον όλοι μετρούν αντίστροφα για το Final Four του Βερολίνου που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 μέχρι και τις 26 του μήνα.

Τα Play Off της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, πέραν από ιστορικές στιγμές, πρόσφεραν πλούσιο και συναρπαστικό θέαμα σε όσους τα παρακολούθησαν. Η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες φάσεις από αυτά και τις παρουσίασε σε ένα βίντεο γεμάτο, μεταξύ άλλων, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό αλλά και Νικ Καλάθη.

The most 𝙀𝙇𝙀𝘾𝙏𝙍𝙄𝘾⚡️plays of the playoffs pic.twitter.com/p9ZDmuYf12