ELPA: «Μόνο 33 από τους 306 παίκτες έπαιξαν σε όλα τα ματς της EuroLeague»

Ο επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της EuroLeague, Ινάθιο Μούρο, αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι παίκτες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από τη σεζόν 2016/17, όταν δηλαδή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη EuroLeague το format του «όλοι εναντίον όλων, σε έναν μαραθώνιο κανονικής περιόδου», μπήκαν στην εξίσωση οι μαζεμένοι αγώνες, το πιεσμένο καλεντάρι, τα συνεχή ταξίδια και οι «διαβολοβδομάδες», αλλάζοντας τα δεδομένα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που κλήθηκε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής.

Στο μεταξύ, η Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA) παρουσίασε την αναφορά του επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της διοργάνωσης, Ινάθιο Μούρο, ο οποίος σχολίασε τα προβλήματα τραυματισμών.

«Μόνο 33 από τους 306 παίκτες έχουν συμμετάσχει σε όλα τα παιχνίδια της EuroLeague. Κοιτάζοντας τις δύο τελευταίες σεζόν, ο αριθμός πέφτει σε μόλις 7 από τους 278. Γιατί δεν παίζουν; Κυρίως επειδή είναι τραυματίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

