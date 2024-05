Πρόεδρος της Ένωσης Παικτών: «Οι παίκτες θέλουν σειρές τελικών, όχι Final Four»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών της EuroLeague, Μπάστιαν Νάχμπαρ μίλησε για την προτίμηση των παικτών στις σειρές best of five, σε σχέση με το Final Four.

«Βλέποντας τις αξέχαστες σειρές των προημιτελικών της Euroleague, δεν γίνεται να μην σκεφτούμε την προοπτική των πλέι οφ μέχρι το τέλος του δρόμου σε όλη την λίγκα και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το Final Four είναι ένα εξαιρετικό event που φέρνει ενθουσιασμό και δράμα. Όμως βλέπουμε μόλις τρία παιχνίδια υψηλού επιπέδου, με τα οποία ολοκληρώνεται η σεζόν. Τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο το ματς της 3ης θέσης ανήκει σε αυτή την κατηγορία».

Και πρόσθεσε: «Η προοπτική για περισσότερα γεμάτα γήπεδα με την καλύτερη ατμόσφαιρα στον αθλητισμό και το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο οι ομάδες παλεύουν έξι μήνες, σε συνδυασμό με οριακά παιχνίδια, δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθούν ιστορικές και αξέχαστες στιγμές.

Στο τέλος, αυτοί που χάνουν είναι αυτοί που έχει περισσότεροι ανάγκη το άθλημα: οι φίλαθλοι. Κι αυτό γιατί δεν μπορούν να δουν τις ομάδες σε σειρές των τριών νικών, ώστε να καθοριστεί η πραγματικά κορυφαία ομάδα σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές λίγκες του κόσμου».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Φυσικά, δεν είναι λύση να βάλουμε περισσότερα παιχνίδια στο καλεντάρι, αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Όμως, μια αλλαγή του συστήματος θα ξεκλειδώσει τις προοπτικές του, με τους παίκτες να είναι έτοιμοι και να έχουν κίνητρο για κάθε παιχνίδι.

Ίσως οι σειρές να βοηθήσουν στον κοινό στόχο της βελτίωσης του μπάσκετ. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μόλις συμβεί αυτό όλοι θα νικήσουν, όπως και ο κόσμος. Οι παίκτες το θέλουν αυτό. Οι υπόλοιποι».