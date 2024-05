Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ για τη νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα (59-63) και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στο Βερολίνο.

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! 🔴⚪️

