Μέσα στη λίστα των καλύτερων καρφωμάτων του μήνα, βρίσκεται για μία ακόμη φορά φέτος ο Ματίας Λεσόρ.

Η δράση του Απριλίου στην Euroleague ολοκληρώθηκε και ήδη τα Play Off έχουν προσφέρει πάρα πολύ θέαμα και συναρπαστικούς αγώνες ανάμεσα σε ομάδες οι οποίες διεκδικούν μία θέση στο Final Four του Βερολίνου, με μόνη σίγουρη έως τώρα να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη λίστα με τα κορυφαία καρφώματα του μήνα όπου πέρασε, βρίσκεται για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR. Πιο συγκεκριμένα, ένα κάρφωμα του, το οποίο ήρθε έπειτα από συνεργασία του Γάλλου ψηλού με τον Κέντρικ Ναν κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καταλαμβάνει την 7η θέση.

High-flying action🤯



Check out the top 10 dunks of April here👀



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/RaT9IUSCTs