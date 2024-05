Γιασικεβίτσιους για το επεισόδιο: «Δεν είναι αυτή η Φενέρ, ζητάω συγγνώμη»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απολογήθηκε για το σοβαρό επεισόδιο που έγινε στο τέλος του Game 4 Φενέρμπαχτσε - Μονακό.

Το φινάλε του Game 4, ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό, ήταν επεισοδιακό. Οι Μονεγάσκοι πήραν τη νίκη, ισοφάρισαν τη σειρά (2-2) και όλα θα κριθούν σε Game 5.

Ωστόσο, μόλις τελείωσε το ματς ξέσπασε σοβαρός καυγάς ανάμεσα σε οπαδούς που ήταν στις θέσεις δίπλα στο παρκέ με τους παίκτες της Μονακό.

«Ζητάω συγγνώμη από τη Μονακό και τη EuroLeague για το τελευταίο επεισόδιο. Αυτή δεν είναι η Φενέρμπαχτσε, δεν είμαστε εμείς. Στο τέλος η προσπάθεια από τους παίκτες μου ήταν εκπληκτική. Άφησαν την καρδιά και την ψυχή τους στο παρκέ. Είμαι περήφανος γι' αυτούς. Θα πάμε στο Μονακό και θα παλέψουμε σαν τρελοί», είπε ο Σάρας.

Sarunas Jasikevicius apologizes for the incident that happened at the end of the game 🙏 pic.twitter.com/48HG06n8n5