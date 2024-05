Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στο ρεσιτάλ του Κώστα Σλούκα κόντρα στην Μακάμπι στο Game 4.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στο Final Four της Euroleague. Η ομάδα του Αταμάν επικράτησε με 95-88 στο Game 4 της Μακάμπι μέσα στο Βελιγράδι και πλέον όλα θα κριθούν την Τρίτη 7/5 στο ΟΑΚΑ.

Ο Κώστας Σλούκας τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε μια ολοκληρωτική εμφάνιση μετά το ρεκόρ καριέρας του στο Game 2 (29 πόντοι) και το... 0 στο τρίτο ματς της σειράς. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στο μεγάλο ματς του Έλληνα γκαρντ που έδειξε την ποιότητα του και το... μέταλλο του την πιο κρίσιμη στιγμή.

O Kώστας Σλούκας βρήκε 5 πόντους στο ματς από screen που πήρε στην κορυφή της ρακέτας μετά από pick n' roll. Πήρε το screen από τον Λεσόρ και εκτέλεσε στο 22' και έκανε το 50-55. Σχεδόν την ίδια φάση έβγαλε στην ίσως πιο κρίσιμη φάση του ματς. Με το σκορ στο 88-91 υπέρ του Παναθηναϊκού, πήρε πάλι το screen του Λεσόρ ένα λεπτό πριν το τέλος της 4ης περιόδου. Απλά αυτή τη φορά πήρε αριστερό διάδρομο και σταμάτησε για να ευστοχήσει στο σουτάκι μέσης απόστασης για το 88-93. Άρα και στις δύο συνεργασίες με εκτέλεση μετά από screen, o screener ήταν ο Λεσόρ.

Ο Έλληνας γκαρντ που πάντα καθορίζει το τέμπο του παιχνιδιού για το τριφύλλι, είχε και 4 πόντους από isolation. Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, πήγε στο ένας με έναν τον Μπλατ, τον πέρασε και με υπέροχη αλλαγή χεριού στον αέρα πέτυχε το lay up σε μια έξοχη κίνηση. Ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, επέλεξε πάλι την απομόνωση αυτή τη φορά κόντρα στον πιο αργό και πιο ψηλό Σόρκιν. Τον άφησε πίσω του εύκολα, πηρε τον δεξί διάδρομο και πέτυχε γκολ-φάουλ, δίνοντας αέρα 6 πόντων στο τριφύλλι σε ένα πολύ κρίσιμο σημειο. Συνολικά οι 9 από τους 20 πόντους του στο ματς ήρθαν από pick n' roll και iso.

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε σημαντικές βοήθειες και στον τομέα της δημιουργίας σε ματς που τελείωσε με τις 6 ασίστ (έχει πλέον και τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία των play off με 192!). Έδωσε ασίστ για split out στον Ναν στα μέσα της πρώτης περιόδου για τρίποντη εκτέλεση. Διάβασε το... κόψιμο του Μήτογλου και την κίνηση του χωρίς τη μπάλα για να του προσφέρει ένα εύκολο καλάθι κάτω από τη ρακέτα. Βρήκε τον Λεσόρ κάτω από το καλάθι μετά από επαναφορά, αναγκάζοντας τον αντίπαλο να του κάνει φάουλ και να τον στείλει στις βολές.

Εκμεταλλεύτηκε το off ball screen που πήρε ο Γκριγκόνις για να πάρει τη μπάλα και να εκτελέσει, δίνοντας του τη μπάλα την κατάλληλη στιγμή στο 3ο δεκάλεπτο. Στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου τράβηξε 3 αντιπάλους πάνω του στο μπάσιμο που έκανε και έκανε την πάσα έξω στον Παπαπέτρου για corner 3. Για να κλείσει τον χορό των ασίστ στο 29' με άλλο ένα screen που πήρε ψηλά από τον Λεσόρ και την υπέροχη διαγώνια πάσα στον Μήτογλου για άλλο ένα corner 3. Έχει ποικιλία στον τρόπο που δημιουργούσε και έκανε μάγκες τους συμπαίκτες του.

One more epic milestone for our Captain! 👏🏻💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/L5ELXMIDcH