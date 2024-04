Η Μπέριλ ΜακΚίσικ έκανε ένα tweet, σύμφωνα με το οποίο κάνει λόγο για απόπειρα επίθεσης των οπαδών της Μπαρτσελόνα επειδή πανηγύρισε σε καλάθια του Ολυμπιακού.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ είναι μία από τις φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρέθηκε στη Βαρκελώνη για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης με τον Ολυμπιακό.

Η σύζυγος του γκαρντ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Παλαού Μπλαουγκράνα και στο ημίχρονο ανέβασε ένα tweet στο λογαριασμό της.

«Ένα σύνολο ανδρών οπαδών της Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να μου επιτεθούν επειδή φώναζα για την ομάδα μου. Κάποιος από το προσωπικό ασφαλείας απάντησε με απάθεια, όταν του ζήτησα βοήθεια. Μπράβο. Δεν έχω λόγια», έγραψε η Μπέριλ.

A group of MALE Barcelona fans were just trying to attack me for cheering for my team. One of the security said whatever when I asked for help. Bravo. I have no words