Τρομερή η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από το τζάμπολ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των Play Off της Euroleague, με το βλέμμα στην πρώτη πρόκριση του «τριφυλλιού» στο Final Four μετά από 12 χρόνια.

Οι φίλαθλοι του «Τριφυλλιού» έχουν γεμίσει και απόψε το ΟΑΚΑ, έχοντας δημιουργήσει μία πολύ εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν στην προσπάθειά τους.

The most impressive green wave 🙌🏼🟢⚪️ #paobcaktor - @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/qYI3V3yP9Q

What an atmosphere in OAKA 🤩☘️@paobcgr pic.twitter.com/ILw7IDwvxB