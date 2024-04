Το πρωινό της χαλάρωμα ολοκλήρωσε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο παρκέ του ΟΑΚΑ, εκεί όπου το βράδυ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των play off της EuroLeague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ετοιμάζεται για τον πρώτο προημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό (20:30, Live στο Gazzetta) και πήρε μία γεύση από ΟΑΚΑ. Στα καθιερωμένα πρωινά σουτάκια και το χαλάρωμα, οι Ισραηλινοί πάτησαν στο παρκέ ενός γηπέδου που το βράδυ θα είναι κατάμεστο, μιας και ο κόσμος του Παναθηναϊκού φυσικά θα γεμίσει ασφυκτικά το ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα των Ισραηλινών περιελάμβανε χαλάρωμα και σουτ, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω στους δύο γκαρντ της ομάδας. Λορέντζο Μπράουν και Γουέιντ Μπόλντγουϊν άλλωστε αποτελούν «κλειδιά» για την επίθεση της ομάδας του Κάτας.

Ειδικά ο δεύτερος αποτελεί έναν παίκτη που έχει ήδη στρέψει πάνω του τα φώτα της σειράς, μετά την τοποθέτησή του σχετικά με τον άτυπο τίτλο του καλύτερου σκόρερ της EuroLeague, σε σύγκριση με τον Κέντρικ Ναν.

@The_Fourth_Wade is on the court pic.twitter.com/wA89SuMObX