O Oλυμπιακός είπε την καθιερωμένη καλημέρα του με video με μπλουζάκι του... σκακιστή Μπαρτζώκα.

Μεγάλο διπλό μέσα στο Βελιγράδι πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Μόουζες Ράιτ. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κλειδώσει την παρουσία του στα play off. Οι... ερυθρόλευκοι πιστοί στο ραντεβού με τους φιλάθλους τους ανέβασαν την... καλημέρα τους στα social media και το μενού είχε Γιώργο Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα είχε ένα μικρό video που ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού, φορά μπλουζάκι με τον... σκακιστή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ

Kalimera! ☀️☕️❤️



“Coach B” t-shirt will never go out of style! ♟️😊🔝#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/05tog5Qyeg