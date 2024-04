Οι αθλητές του One Team βρέθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ και αφού «σκάρωσαν» μια φάρσα στον Ίγκνας Μπραζντέικις, προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Λιθουανού, του Παπανικολάου και του Λαρεντζάκη.

Την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας του αυτισμού, ένα όμορφο γεγονός έλαβε χώρα στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές του ΟΝΕ Team είχαν ετοιμάσει μια φάρσα στον ανυποψίαστο καλεσμένο τους, Ίγκνας Μπραζντέικις, προσποιούμενοι ότι κοιμόντουσαν την ώρα της προπόνησης και στην συνέχεια ο «ερυθρόλευκος» πρεσβευτής του One Team, Κώστας Παπανικολάου, φρόντισε να τους εξηγήσει τα όρια της πλάκας.

«Σήμερα κάνατε μια πολύ ωραία φάρσα. Κάνατε πως κοιμόσαστε και μετά σηκωθήκατε και τους τρομάξατε πετώντας τους μπαλάκια. Αυτή ήταν μια ωραία φάρσα. Έτσι και στην ζωή μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε οτιδήποτε. Να σκεφτόμαστε αν αυτό που θα κάνουμε θα ενοχλήσει τον άλλο. Και έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε πάντα είτε πρόκειται για πλάκα, είτε για οτιδήποτε άλλο».

Όπως ανέφερε και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ «ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», μαζί με τον έτερο πρεσβευτή του προγράμματος, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αλλά και τον Special καλεσμένο τους, Ίγκνας Μπραζντέικις, συμμετείχαν στην διδακτική προπόνηση του One Team, που είχε ως κεντρικό θέμα τον σεβασμό στα όρια των συνανθρώπων μας. Άπαντες διασκέδασαν με την ψυχή τους και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα αυτισμού.

“Αutism is not a disability it's a different ability”. («Ο αυτισμός δεν είναι μειονέκτημα, είναι μια διαφορετική ικανότητα»)».