Ο Κέντρικ Ναν «έγραψε» στην φετινή ιστορία της Euroleague ένα ακόμη buzzer beater και το Gazzetta ζητάει τη γνώμη των αναγνωστών: Ποιο ήταν το καλύτερο τη φετινή σεζόν;

«Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο ένα...Το σουτ, και είναι μέσα!» Αυτή η αντίστροφη μέτρηση. Αυτή η αίσθηση όταν η μπάλα «αναπαύεται» στο αντίπαλο διχτάκι... Πανζουρλισμός. Πανηγυρισμοί. Έκσταση. Συναισθήματα που μόνο ένα buzzer beater νίκης μπορεί να προσφέρουν στη ζωή ενός αθλητή. Φανταστείτε ενός αθλητή που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και ευστοχεί σ' ένα μεγάλο σουτ!

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο τελευταίος (μέχρι τον... επόμενο) που ένιωσε αυτά τα συναισθήματα και μιλώντας στο Gazzetta μετά το παιχνίδι στη Μπολόνια, εξέφραζε την αυτοπεποίθηση που ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Το ήθελε, το πίστευε, το πήρε, το έβαλε! Ούτε ήταν ο πρώτος που έγινε ο ήρωας της τελευταίας στιγμής και σίγουρα δεν είναι και ο τελευταίος.

Αν μη τι άλλο η Euroleague ξέρει να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις. Μάλιστα ήταν ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR που «καθάρισε» την αντίπαλη ομάδα με νικητήριο σουτ, καθώς είχε προηγηθεί και ο Μάριους Γκριγκόνις στο ματς των «πρασίνων» στο Πριγκιπάτο.

Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Όταν οι ελληνικές ομάδες έπεσαν «θύματα» των αντιπάλων τους και πιο συγκεκριμένα του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ευστοχήσει σε δύο buzzer beater, τόσο στο ΣΕΦ εναντίον του Ολυμπιακού, όσο και στη Βιτόρια εναντίον του Παναθηναϊκού. Στη λίστα συμπεριλάβαμε το δραματικό φινάλε στο Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης με το νικητήριο lay up του Γιαμ Μαντάρ, όπως επίσης και το τρίποντο του Σιλβέιν Φρανσίσκο μέσα στην «Stark Arena» απέναντι στην Παρτίζαν.

To Gazzetta επέλεηε έξι buzzer beater νίκης (σ.σ. και όχι σουτ που έστειλαν παιχνίδια στην παράταση όπως του Νάναλι στο ΣΕΦ ή του Χεζόνια στη ματσάρα με την Εφές στη Μαδρίτη) της φετινής τα οποία δεν άφηναν κανένα ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα. Μπείτε στο poll και ψηφίστε για το καλύτερο buzzer beater έως τώρα στη φετινή Euroleague.

KENDRICK NUNN WINS IT FOR @paobcgr in BOLOGNA 😳#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/6Rjxd5csgQ