Ο Ναν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τραγουδούν μαζί μετά τη νίκη επί της Βίρτους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε με συναρπαστικό τρόπο να πάρει μία πολύ σημαντική νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 81-79.

Ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι, ο Κέντρικ Ναν, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, την ώρα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια, πέρασε δίπλα από τους οπαδούς του «Τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο πλάι της ομάδας και υποστήριξαν την προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν, αρχίζοντας και ο ίδιος, όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσίευσαν οι «πράσινοι», να απολαμβάνει τα συνθήματα.

BehindTheScenes: Moments after the big win in Bologna 🙌🏾



Good morning 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/F3nqX4vIHz