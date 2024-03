Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δήλωσε έξαλλος για το γεγονός ότι δεν του έγινε ούτε μία ερώτηση που να αφορά τους 50 πόντους του Χέις.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Άλμπα Βερολίνου και κατάφερε να επικρατήσει άνετα με 103-68. Ωστόσο, πέρα από την επικράτηση, στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε ένα μεγάλο ρεκόρ. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, έγινε ο παίκτης που σημείωσε 50 πόντους σε έναν αγώνα της EuroLeague.

Αυτό βέβαια αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα, για το οποίο όμως οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στη συνέντευξη τύπου δεν θέλησαν να κάνουν κάποια ερώτηση στον προπονητή του, Σάρας Γιασικεβίτσιους, προκαλώντας έτσι την αντίδραση του Λιθουανού τεχνικού.

«Έπειτα από μία βραδιά που βραδιά που ένας παίκτης σημείωσε 50 πόντους δεν μου έγινε καμία ερώτηση. Αυτό είναι λυπηρό. Πολύ λυπηρό για την τουρκική δημοσιογραφία. Είμαι έξαλλος ειλικρινά.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σπάει ρεκόρ και δεν έχω καμία ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου; Λυπάμαι πολύ»

Sarunas Jasikevicius did not receive a single question in the press conference despite Nigel Hayes-Davis breaking the EuroLeague scoring record 👀 pic.twitter.com/895HCp4DHG