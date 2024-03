Γιώργος Μπαρτζώκας και Λούκα Μπάνκι θα καταβάλουν πρόστιμο στην EuroLeague, για τις αποβολές που δέχτηκαν στην 30ή αγωνιστική.

Η 30ή αγωνιστική της EuroLeague είχε δύο αποβολές προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπήρξε ένας εξ αυτών, καθώς λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο τρίτος διαιτητής τον τιμώρησε για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε.

Georgios Bartzokas loses his cool and gets EJECTED from the game 👀 pic.twitter.com/gwqQenoDjL