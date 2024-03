Γεμάτο για 11η φορά τη φετινή σεζόν αναμένεται να είναι το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός, μέσα από επίσημη ενημέρωσή του, έκανε γνωστό στο φίλαθλο κοινό ότι τα εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της κανονικής διάρκειας της Euroleague με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στις 12 Απριλίου την τούρκικη ομάδα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής, σε ένα ματς όπου το ΣΕΦ αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά φέτος γεμάτο.

Η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας θα κλείσει για τον Ολυμπιακό, όπου ακριβώς άνοιξε... με SOLD OUT!

H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (12/04, 21.15) ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!

Δεν έχουμε λόγια να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αδιάκοπη στήριξή σας, που αποδεικνύεται (και) από το 11η SOLD OUT στην φετινή σεζόν!

Kalimera! ☀️☕️😀



🎩 Hats off to OlympiacosBC fans!



✊🏾 Your continued support means the world to us!



🎟️ #OlympiacosBC - Fenerbahce (12/04, 21.15) - SOLD OUT



💻 https://t.co/KX4gW59So6#WeAreFight #TogetherWeFight pic.twitter.com/Hj52Ug0lfm