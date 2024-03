Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει δύο συνεχόμενες ημέρες της Φενέρμπαχτσε. Τη μία στο ποδόσφαιρο και την άλλη στο μπάσκετ.

Στην 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 12 Απριλίου.

Συμπτωματικά, μία μέρα νωρίτερα, το ποδοσφαιρικό τμήμα των «ερυθρόλευκων» θα αντιμετωπίσει εντός έδρας επίσης τη Φενέρμπαχτσε, στη φάση των προημιτελικών του Conference League, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ματς όπου τα ονόματα θυμίζουν περισσότερο... μπάσκετ, μετά και την τρομερή πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι στην παράταση με σκορ 1-6!

