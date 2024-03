Ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Instat Hudl καταγράφει τα πεπραγμένα του rookie των Πειραιωτών.

Ο Μόουζες Ράιτ έλαβε το... βάπτισμα του «ερυθρόλευκου» πυρός. Ένας παίκτης που έγινε πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, σε μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε ένα κομβικό ντέρμπι για την 29η αγωνιστική της EuroLeague και έδωσε το πλεονέκτημα στους Πειραιώτες, σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας με τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Τι έκανε ο Ράιτ; Η απάντηση είναι κλισέ, κάτι ανάμεσα σε «πράματα και θάματα» και «ό,τι θέλει» στο παρκέ. Δίχως υπερβολή.

Σύμφωνα με τη EuroLeague o Ράιτ δεν αστόχησε σε ούτε ένα από 9 δίποντα που επιχείρησε. Σύμφωνα με το Instat, μέτρησε 9/10.

Η αφήγηση δεν αλλάζει, ακόμη και στο δεύτερο ενδεχόμενο.

Ο Ράιτ «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και χωρίς σημαντική... βοήθεια. Μόλις τρεις προσπάθειές του προήλθαν από ασίστ των συμπαικτών του (μία ο Πίτερς, δύο ο Γουόκαπ).

Οι προσπάθειες του Ράιτ στη 2η περίοδο.

Πάμε, ωστόσο, πάλι στους τρόπους που χρησιμοποίησε ο σέντερ του Ολυμπιακού. Μέτρησε 2/2 σε post up, 2/2 σε κατάσταση catch and drive, 2/2 σε transition (μάλιστα το ένα ήταν προσωπική φάση, μετά από κλέψιμο), 1/1 μετά από κόψιμο στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, 1/1 ως ο roller μετά από pick and roll και 1/1 μετά από putback.

Σύμφωνα με το Instat το μοναδικό που αστόχησε ήταν το iso, όπου είχε 0/1.

Κόντρα στον Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ κλήθηκε να αντιμετωπίζει τον Ράιτ σε έξι περιπτώσεις. Και βγήκε... χαμένος στις πέντε! Συνολικά ο Αμερικανός σέντερ είχε 5/6 προσπάθειες κόντρα στον αντίπαλό του, με δύο προσπάθειες να καταλήγουν σε εμφατικά καρφώματα.

Οι προσπάθειες του Ράιτ στην 4η περίοδο.

Το εκπληκτικό με τον Ράιτ είναι πως μοίρασε τους 19 πόντους σε μόλις 15:33, με τα λεπτά συμμετοχής να σπάνε σε δύο περιόδους: στη 2η και την 4η.

Πώς μοίρασε τους πόντους; Στη 2η μέτρησε 10 και στην 4η, όπου κρίθηκε το ματς, 9.