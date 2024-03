Η Euroleague παρουσίασε τα 10 καλύτερα στιγμιότυπα του Μάικ Τζέιμς της καριέρας στου στη διοργάνωση έως τώρα.

Από το χθεσινό βράδυ της Πέμπτης (7/3) ένα νέο κεφάλαιο έχει αρχίσει να γράφεται στην ιστορία της Euroleague, καθώς ο Μάικ Τζέιμς πέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Έχοντας πλέον συνολικά 4.464 πόντους, ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ, επισφράγισε πλέον με κάθε επισημότητα το πόσο καλός εκτελεστής είναι, κάτι το οποίο ωστόσο φρόντιζε να δείχνει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

