Ολυμπιακός: «Όταν η αγαπημένη σου ομάδα παίζει αργά το βράδυ και δεν θέλεις να το χάσεις» (vid)

Ο Ολυμπιακός είπε καλημέρα στον κόσμο του με φοβερό video.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους και έκανε βήμα 4άδας. Οι Πειραιώτες πιστοί στο ραντεβού της είπαν... καλημέρα στον κόσμο τους με ένα ξεχωριστό video.

Ένα παιδάκι με φανέλα Ράιτ είχε κοιμηθεί στην αγκαλιά της μαμάς του και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έγραψε: «Όταν η αγαπημένη σου ομάδα παίζει αργά το βράδυ και δεν θέλεις να το χάσεις, αλλά και πάλι δεν μπορείς να κρατήσεις τα μάτια σου ανοικτά».

Δείτε το video

Kalimera! ☀️☕️😊



When your favourite team is playing a late night match and you don’t want to miss it, but still you can’t keep your eyes open. ❤️🍼😴#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/JUCqL7Y60t