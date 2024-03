Ο Ολυμπιακός είπε την παραδοσιακή «καλημέρα» που λέει έπειτα από κάθε παιχνίδι του, ποστάροντας ένα video από τη Zalgirio Arena με την υπόσχεση του Τόμας Γουόκαπ για το σούσι από το αγαπημένο του μαγαζί στο Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη στη Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, εδραιώνοντας τη θέση του στην πρώτη εξάδα και απέχοντας πλέον μια νίκη μακριά από την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Μερικές ώρες αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» είπαν την καθιερωμένη «καλημέρα» στο Twitter από τη Zalgirio Arena, με τον Τόμας Γουόκαπ να εκπληρώνει την υπόσχεσή του ότι θα κέρναγε σούσι από το αγαπημένο του μαγαζί στο Κάουνας, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις.

Kalimera! ⛅️☕️😊



When you treat on and off the court like it’s your… birthday! 🥳🎂@twalkup23 kept his promise and after the game shouted sushi from his favourite restaurant in Kaunas! 🍣🍱

That’s why Captain wished him Happy B-Day. It was something like a reminder... 😂😀 pic.twitter.com/kfdSTUCnL0