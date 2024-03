Ο Ρίκι Ρούμπιο επέστρεψε και επίσημα στη EuroLeague, αποθεώθηκε από το κοινό του «Παλαού Μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα είχε προαναγγείλει την επιστροφή του. Ο Ρίκι Ρούμπιο ακολούθησε τη ρουτίνα της προθέρμανσης. Και λίγο μετά την έναρξη στη 2η περίοδο του αγώνα των Καταλανών με τη Μονακό, ο Ισπανός γκαρντ σηκώθηκε για να περάσει στο παρκέ.

Στα 8.43 πριν το τέλος της 2ης περιόδου, οι παραπάνω από 4.000 θεατές στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν και να αποθεώσουν ένα δικό τους παιδί.

Και αυτό δεν τους... πρόδωσε. Λίγο αργότερα κατέβασε το πρώτο ριμπάουντ και μια φάση αργότερα σκόραρε το δίποντο που έκανε το σκορ 25-21.

More than a sport 🏀 🙏 @rickyrubio9 enters the court! pic.twitter.com/m2UHvu2bbF