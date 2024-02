Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα τα έβαλαν με τους διαιτητές της αναμέτρησης απέναντι στη Ζάλγκιρις για την 26η αγωνιστική της EuroLeague και εκτόξευσαν αντικείμενα προς αυτούς κατά την έξοδό τους από το παρκέ.

Στο Βελιγράδι οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα ήταν έξαλλοι με τη διαιτησία απέναντι στη Ζάλγκιρις και φρόντισαν να το δείξουν με τον χειρότερο τρόπο. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης πετάχτηκαν αντικείμενα στο παρκέ, ενώ και κατά την έξοδο των διαιτητών υπήρξε ξανά ρίψη.

Οι άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν μπροστά για να προστατεύσουν τη διαιτητική τριάδα των Γκαρσία, Πατέρνικο και Αλιάγκα, με τους Σέρβους να χτυπούν μετά μανίας και τη φυσούνα που οδηγούσε στα αποδυτήρια.

Μάλιστα όλο αυτό συνέβη στη Stark Arena, μία μέρα μέτα το αντικείμενο που πέταξε οπαδός της Παρτίζαν προς τους παίκτες της ομάδας και φυσικά τιμωρήθηκε με διά βίου αποκλεισμό από τους «ασπρόμαυρους».

