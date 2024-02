Ο Κώστας Παπανικολάου άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό στην 1η περίοδο του αγώνα με τη Βαλένθια χάρη σε μια τρομερή no look ασίστ.

Από τις φάσεις που βλέπει κάποιος ξανά και ξανά και ξανά. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού φρόντισε να κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση στο 1ο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βαλένθια στο «La Fonteta» της ισπανικής πόλης χάρη σε μια «μαγική» ασίστ.

Αν μη τι άλλο η έμπνευσή του ήταν τρομερή. Έχοντας πλάτη στον Μόουζες Ράιτ, πέρασε την μπάλα από το μάτι της βελόνας χωρίς να βλέπει καν τον συμπαίκτη του. Και του σέρβιρε μια εξαιρετική ασίστ «πάρε κάρφωσε».

Απολαύστε την πάσα του Παπανικολάου στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού

Giving them the eyes before the feed 👀 #MotorolaMagicMoments I #HelloMoto pic.twitter.com/Ls3TajbBY3