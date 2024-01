Η Παρτίζαν θέλει να διοργανώσει ένα φιλικό ματς το καλοκαίρι, σε ανοικτό γήπεδο, με καλεσμένους τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς.

Θυμάστε τις απίθανες εικόνες από το φιλικό ματς της Παρτίζαν με τη Φουελαμπράδα, το περασμένο καλοκαίρι, σε ένα ανοικτό γήπεδο; Η ομάδα από τη Σερβία σκοπεύει να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις, έχοντας απέναντί της μία ομάδα από το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με την Kurir, η διοίκηση της Παρτίζαν θέλει να προσκαλέσει στο Βελιγράδι τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στέφεν Κάρι, του Κλέι Τόμπσον και του Ντρέιμοντ Γκριν για να δώσουν ένα (καλοκαιρινό) φιλικό σε ανοικτό γήπεδο!

Σκοπός του αγώνα θα είναι να τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Παρτίζαν, ενώ ήταν στο επιτελείο του Στιβ Κερ στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

The capital of Serbia showed its passion for basketball once again, but this time in an unusual setting as Partizan hosted Spanish side Fuenlabrada for a preseason game on the outdoor court at Tasmajdan Stadium in front of a 7,500-strong sell-out crowd on Wednesday night. pic.twitter.com/6mnGBfOg3U