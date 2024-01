Οι Γιώργος Μποζίκας και Στέφανος Τριαντάφυλλος αποτελούν τα νέα μέλη της Ένωσης Προπονητών της Euroleague.

Οι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό έγιναν μέλη της Ένωσης Προπονητών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο λόγος για τους Γιώργο Μποζίκα κα Στέφανο Τριαντάφυλλο οι οποίοι εντάχθηκαν στο EuroLeague Head Coaches Board - EHCB την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου.

Αμφότεροι βρίσκονται στο πλευρό του έμπειρου προπονητή στον «ερυθρόλευκο» πάγκο από τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανέλαβε ξανά την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.

.@Olympiacos_BC assistant coaches Stefanos Triantafyllos and George Bozikas are our newest members. pic.twitter.com/2dU2kGPx2P