Η EuroLeague δημοσίευσε τη λίστα με τους καλύτερους finishers κοντά στο καλάθι και ο Ματίας Λεσόρ δεσπόζει στην πρώτη θέση οδηγώντας τον Παναθηναϊκό.

Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει συχνά πυκνά την κυριαρχία του κάτω από το καλάθι τη φετινή σεζόν. Μάλιστα την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε και MVP, υπογράφοντας άλλη μια σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό.

Κάτι που όπως φαίνεται μαρτυρά και η στατιστική του. Ο Γάλλος σέντερ συγκαταλέγεται ως ο κορυφαίος στη λίστα με τους finishers της EuroLeague, όσον αφορά τους πόντους κοντά στο καλάθι.

Ο Λεσόρ έχει σκοράρει 194 πόντους, 30 περισσότερους από τον Τόρνικε Σενγκέλια που βρίσκεται στη 2η θέση. Μάλιστα σκοράρει το 32% των πόντων αυτών με καρφώματα, κάτι που εκτοξεύει το ποσοστό του εντός παιδιάς. Εξ ου και αυτό το 72% που μετράει ο Λεσόρ, δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία του γύρω από τη στεφάνη.

Εκτός των άλλων ο Γάλλος έχει πετύχει και 12 φορές καλάθι και φάουλ, όντας δεύτερος στη συγκεκριμένη λίστα των finishers μετά τα 14 του Τσίμα Μονέκε.

