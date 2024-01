Μονακό για Παναθηναϊκό: «Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Η Μονακό εστίασε στον Μάικ Τζέιμς προαναγγέλοντας το ματς με τον Παναθηναϊκό (11/1, 21:15) τον οποίο και χαρακτήρισε ως «η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας».

,Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 21η αγωνιστική της Euroleague, με τις μνήμες από το ματς του Πριγκιπάτου με το buzzer beater τρίποντο του Γκριγκόνις να είναι ακόμα νωπές.

Οι Μονεγάσκοι προαναγγέλοντας την αναμέτρηση στο κλειστό του ΟΑΚΑ, εστίασαν στον Μάικ Τζέιμς, εξηγώντας ότι αποτελεί τον παίκτη που συνδέει τις δύο ομάδες χάρη στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

«Παίζουμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλαδα» ανέφερε μεταξύ άλλων στο πόσταρισμά της η Μονακό.

We’re playing the biggest club in Greece tonight 😏



Tune in as Mike James faces his former team – Panathinaikos 👀 pic.twitter.com/iM8Ltxcac2