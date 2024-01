ΓεροΓιοβάισα: To μήνυμα τετράδας του Παναθηναϊκού και η ρεβάνς του Ολυμπιακού

Ο ΓεροΓιοβάισα βάζει στο επίκεντρο την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ζευγαρώσει τις νίκες του κόντρα στην ισχυρή Μονακό και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να πάρει τη ρεβάνς ενάντια στην Μπασκόνια.

Η διαβολοβδομάδα της Euroleague συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα μπει στη μάχη της 21ης αγωνιστικής. Περίπου 20 ημέρες μετά το μεγάλο διπλό στο Πριγκιπάτο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχτεί απόψε (11/1, 21:15) στο ΟΑΚΑ τη Μονακό και θα διεκδικήσει το 2/2 κόντρα σε μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Ευρώπης. Μια νίκη που επί της ουσίας θα αποτελέσει μήνυμα τετράδας.

Το Τριφύλλι προέρχεται από δυο διαδοχικές νίκες στην Euroleague, ενώ οι Μονεγάσκοι επέστρεψαν στις νίκες κόντρα στην Μπασκόνια μετά από back to back ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Πιστεύω πως ο σοβαρός Παναθηναϊκός μπορεί να ζευγαρώσει τις νίκες της κόντρα στη Μονακό. Θεωρώ καλή επιλογή τους Over 11.5 πόντους του Μήτογλου σε τιμή 1.83 αλλά και τα Over 1.5 τρίποντα του Ναν σε απόδοση 1.70.

Την Παρασκευή (12/1) στις 21:30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στη Βιτόρια την Μπασκόνια στο δεύτερο διαδοχικό του ματς επί ισπανικού εδάφους μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσει τη ρεβάνς για την ήττα από τους Βάσκους στο ΣΕΦ με τη «μαχαιριά» Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Θεωρώ πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στις νίκες και θα τους εμπιστευτώ με ένα handicap +1.5 πόντο στο 1.87.