Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε τραυματίας στο ματς της Αναντολού Εφές, στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ. Η τουρκική ομάδα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague.

H... πληγωμένη Αναντολού Εφές φαίνεται να δέχτηκε ακόμα ένα. Στην παράταση της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Εφές, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το παρκέ, κρατώντας τον αριστερό ώμο του και δείχνοντας να πονάει αρκετά.

Ο παίκτης της Ρεάλ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να περάσει το σκριν του Έντι Ταβάρες. Η Εφές ταξιδεύει στην Αθήνα την επόμενη (επίσης διπλή αγωνιστική) για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague (9/1, 21:15).

Και αυτή τη στιγμή η παρουσία του Τζόουνς συνοδεύεται από ένα πελώριο ερωτηματικό.

Tyrique Jones ran out while grabbing his shoulder, fater a collision with Walter Tavares 😶 pic.twitter.com/c5UuGkOjv2