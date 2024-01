Τρινκιέρι προς τους παίκτες του: «Αν φοβάστε να σουτάρετε, καλύτερα παίξτε σκάκι» (vid)

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις, Τρινκιέρι, τα έβαλε με τους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός time out, καθώς εκείνοι δεν σούταραν όταν έπρεπε κόντρα στη Βιλερμπάν.

Η Βιλερμπάν κατάφερε να επικρατήσει της Ζάλγκιρις Κάουνας με 93-79 και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη μετά από 10 σερί αγώνες όπου η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, τις εντυπώσεις κέρδισε ο ένας από τους δύο Ιταλούς προπονητές που βρίσκονταν αντιμέτωποι στους δύο πάγκους. Πιο συγκεκριμένα ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός time out, τα έβαλε με τους παίκτες τους.

Οι μη ορθές επιλογές στην επίθεση έφεραν τον νέο τεχνικό της λιθουανικής ομάδας στα όριά του, φωνάζοντας χαρακτηριστικά στους αθλητές του: «Αν φοβάστε να σουτάρετε, καλύτερα παίξτε σκάκι».

Coach Trinchieri: "If you are afraid to shoot the ball, you should play chess, the game is called basketball"#EuroLeague pic.twitter.com/3EqV7ce32S