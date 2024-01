Το Top 10 καρφωμάτων της Euroleague για τον Δεκέμβριο έφτασε, με τον Ματίας Λεσόρ να βρίσκεται στη 2η θέση.

Ο πρώτος γύρος της Euroleague ολοκληρώθηκε με τους αγώνες του Δεκεμβρίου να προσφέρουν για μία ακόμη φορά πλούσιο θέαμα και συναρπαστικές αναμετρήσεις με πρωταγωνιστές όλες τις ομάδες της διοργάνωσης.

Στη 2η θέση των κορυφαίων καρφωμάτων του περασμένου μήνα, βρίσκεται αυτό του Ματίας Λεσόρ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου στα μέσα του 2ου δεκαλέπτου, ο Λούκα Βιλντόζα συνεργάστηκε άψογα στο πικ εν ρολ με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού AKOTR, ο οποίος με ένα μεγάλο άλμα έφτασε στο κάρφωμα παρά την προσπάθεια του αμυντικού.

Στην κορυφή βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του ΜακΙντάιρ στο τέλος του ημιχρόνου από τον αγώνα της Μπασκόνια με τη Φενέρμπαχτσε.

