Λίγο πριν... εκπνεύσει το 2023, η Euroleague δημοσίευσε τα πιο τρελά σουτ της ημερολογιακής χρονιάς στην Euroleague.

Αν μη τι άλλο το 2023 είχε να επιδείξει πολλά αξέχαστα σουτ στην Euroleague. Και μάλιστα ήταν και έντονο το «ελληνικό» χρώμα των «αιωνίων». Τόσο ως οι πρωταγωνιστές, όσο και ως τα «θύματα» των μεγάλων σουτ.

Φυσικά το καλάθι νίκης του Σέρχιο Γιουλ ήταν αυτό που κυριάρχησε, όπως επίσης και το μεγάλο τρίποντο νίκης του Κώστα Σλούκα ως παίκτης του Ολυμπιακού στα περσινά play-offs με την Φενέρμπαχτσε. Επιπλέον υπάρχει στη λίστα το πρόσφατο buzzer beater του Γκριγκόνις απέναντι στη Μονακό αλλά και αντίθετα το καλάθι νίκη του Κρις Τζόουνς στο περσινό ματς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια.

Δείτε το σχετικό βίντεο.

𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗦 𝗢𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔙



Let's remember some of the most incredible moments of the year👀 pic.twitter.com/xX7bgZPkvu