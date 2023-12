Κέντρικ Ναν: O Mr. Δεκέμβριος του Παναθηναϊκού

Ο Κέντρικ Ναν έχει πάρει την «πράσινη» μπαγκέτα στην Euroleague πραγματοποιώντας τη μία καλή εμφάνιση μετά την άλλη και το Gazzetta με τη βοήθεια του Huld Instat αναλύει τον εξαιρετικό μήνα του Αμερικανού γκαρντ.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, ήταν δύσκολο για τον Κέντρικ Ναν να «γράψει» νούμερα ΝΒΑ με το «καλημέρα» της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε περάσει ποτέ τον μπασκετικό Ατλαντικό, δεν είχε ιδέα από ευρωπαϊκό μπάσκετ και δη από Euroleague και εκ των πραγμάτων χρειαζόταν χρόνο προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που του είχαν παρουσιαστεί. Όσο καλός και επιδραστικός και αν ήταν στο ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο κατάφερε να εκμηδενίσει τους χρόνους με αποτέλεσμα να έχει προσαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά τον τελευταίο μήνα θυμίζει... έμπειρο παίκτη της Euroleague. Κάτι που «μαρτυρούν» τα στατιστικά του αλλά και ο τρόπος με τον οποίο «διαβάζει» τις αντίπαλες άμυνες. Άλλωστε πολλοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί με επιτυχία και στις δύο κορυφαίες λίγκες του κόσμου (σ.σ. λέγε με Ντόντσιτς) έχουν υπογραμμίσει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το σκοράρισμα στην Euroleague απ' ότι στο ΝΒΑ.

Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ και ύστερα από ακριβώς 58 ημέρες παρουσίας του στο ρόστερ της ομάδας έχει βάλει ισχυρή υποψηφιότητα για να κερδίσει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του μήνα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το μεγάλο «μπαμ» στην απόδοσή του αποτυπώνεται στη γλώσσα των αριθμών.

.@nunnbetter_ that move last night was too damn smooth 😶‍🌫️#EveryGameMatters pic.twitter.com/blB8U7ar5u