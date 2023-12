Το ευχαριστώ του Λεσόρ για τα μηνύματα αγάπης: «Τα πάω καλύτερα, πονάω αλλά θα είμαι εντάξει»

Ο Ματίας Λεσόρ με μήνυμα στα social media έσπευσε να καθησυχάσει τους πάντες για την κατάσταση του τραυματισμού του.

Οι καρδιές των ανθρώπων και των φίλων του Παναθηναϊκού επανήλθαν στις θέσεις τους μετά τα χαρμόσυνα νέα για την κατάσταση του τραυματισμού του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ «λαχτάρησε» τους πάντες με το άτσαλο πέσιμό του στο ματς με την Αρμάνι και το γεγονός ότι αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Όμως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν «καθαρές» βάζοντας τις καρδιές όλων στις θέσεις τους. Μάλιστα και ο ίδιος ο Λεσόρ έσπευσε να ευχαριστήσει τους πάντες για τα πάμπολλα μηνύματα αγάπης και στήριξης και παράλληλα να τους καθησυχάσει αναφορικά με την κατάστασή του.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα ευγενικά σας μηνύματα και την ανησυχία που δείξατε. Τα πάω πολύ καλύτερα, πονάω λίγο αλλά θα είμαι εντάξει».

Thank you everyone for kind messages and concern im doing much better just in pain but I’ll be ok 🙏🏿