Η EuroLeague ανακοίνωσε τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα προκριματικά του τουρνουά Next Generation και το Ντουμπάι είναι μία απ' αυτές.

Το Ντουμπάι μπήκε και επίσημα στο χάρτη της EuroLeague. Έστω και σε επίπεδο ενός τουρνουά Next Generation!

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις χώρες/πόλεις που θα αναλάβουν τη διοργάνωση των ισάριθμων προκριματικών γύρων, με την τελική φάση να διεξάγεται στο Βερολίνο, παράλληλα με το Final Four.

Οι τέσσερις πόλεις είναι το Ντουμπάι (22-24/3), το Παρίσι (29-31/3), η Ποντγκόριτσα (26-28/1) και το Βελιγράδι, (1-3/3) με το τελευταίο να διοργανώνει ένα ανάλογο τουρνουά για 16η συνεχόμενη σεζόν.

Θυμίζουμε ότι εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την προσθήκη μιας ομάδας από το Ντουμπάι στο πρωτάθλημα της EuroLeague, με τη διοργανώτρια να έχει κάνει ήδη μια συνάντηση με τους υποψήφιους οικοδεσπότες.

Paris, Dubai, and Podgorica join Belgrade as #adidasNGT qualifier hosts 👏



The Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament is pleased to announce its schedule of qualifiers for 2024, which brings the world-class showcase for elite young basketball talents to three… pic.twitter.com/EdZvYwooXi