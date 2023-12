Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναμένεται να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Ιτούδη στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε και οι δυο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων, προσφέροντας συμβόλαιο για 2.5 χρόνια στον Λιθουανό προπονητή.

Η περίπτωση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήλθε εξ αρχής στο προσκήνιο για τη Φενέρμπαχτσε από τη στιγμή που η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έλυσε πρόωρα τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το BasketNews, ο Σάρας αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ιτούδη στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε. Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και οι Τούρκοι προσφέρουν συμβόλαιο για 2.5 χρόνια στον πρώην προπονητή της Ζαλγκίρις και της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιασικεβίτσιους παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τους «μπλαουγκράνα» το καλοκαίρι του 2023. Υπό τις οδηγίες του οι Καταλανοί κατέκτησαν δυο πρωταθλήματα Ισπανίας και ισάριθμα Copa del Rey, δίχως όμως να καταφέρουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο της EuroLeague.

Jasikevicius and Fenerbahce are trying to finalize a long-term deal, per sources.