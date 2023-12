Η τάπα του γκραντ στη τρίτη θέση του Top 10 των κορυφαίων φάσεων του Νομεβρίου στην Euroleague. Στην κορυφή το «μαγικό» play με την εξαφάνιση της μπάλας από τη Ρεάλ και το κάρφωμα του Πουαριέ.

Η Euroleague παρουσίασε σε ένα βίντεο Top 10, τις καλύτερες φάσεις του Νοεμβρίου, με την κορυφή να ανήκει στην τρομερή συνεργασία ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που κατέληξε στο εντυπωσιακό κάρφωμα του Πουαριέ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στη τρίτη θέση βρίσκεται στην τάπα του Τζέριαν Γκραντ από τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια που κράτησε σε απόσταση «βολής» το «τριφύλλι» που έφτασε τελικά στη νίκη. Η τρομερή πάσα alley oop πάσα του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ντάριους Τόμσον στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τη Ζάλγκιρις Κάουνας, βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το Top 10:

