Η τάπα του Γκραντ από τον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, αναδείχθηκε ως η κορυφαία του Νοεμβρίου στην Euroleague.

Ο Νοέμβριος ολοκληρώθηκε και το ημερολόγιο πλέον έχει περάσει στον Δεκέμβριο και η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες τάπες του προηγούμενου μήνα σε ένα βίντεο, παρουσιάζοντας το Top 10 της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Την κορυφαία θέση καταλαμβάνει ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια, με ένα πολύ εντυπωσιακό άλμα στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, να κάνει το μπλοκ στον Σμιθ και να διατηρήσει τη διαφορά σε απόσταση 2 πόντων (52-54).

Το παρών στη λίστα δίνει και ο Ματίας Λεσόρ και για την τάπα στον ΛεΝτέι από τον αγώνα κόντρα στη Παρτιζάν, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση ενώ στην 3η βρίσκεται ο Μπαλτσερόφσκι και το στοπ του επί του Τζαμπάρι Πάρκερ από το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το Top 10:

