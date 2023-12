Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκλεψε την παράσταση και βρέθηκε στην κορυφή του TOP 10 της Euroleague.

Αυτή τη φορά το TOP 10 της Euroleague δεν έχει παίκτη ελληνικής ομάδας. Ακόμα και έτσι όμως είναι εντυπωσιακό. Ο Σερζ Ιμπάκα προσπάθησε να πατήσει στην κορυφή με την τριποντάρα του που έστειλε στην παράταση το ματς της Μπάγερν με την Αρμάνι, αλλά δεν δεν τα κατάφερε. Στην πρώτη θέση συναντάμε το τρελό putback κάρφωμα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Μάλιστα για άλλη μια φορά είναι στην κορυφή μετά το νικητήριο καλάθι του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Δείτε το TOP 10

Some unbelievable moments in Round 12, check out the TOP 10 Plays...



They did not disappoint 🔥



'Top Plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/RxGmQyTa4Q