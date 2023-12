Ο Κόντι Μίλερ ΜαΚιντάιρ έκανε ένα άλμα και ξαφνικά βρέθηκε με την μπάλα στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε, στο απόλυτο φόλοου κάρφωμα της χρονιάς.

Η Μπασκόνια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Κόντι Μίλερ ΜαΚιντάιρ έδωσε το προβάδισμα με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο γκαρντ της Μπασκόνια πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με εντυπωσιακό κάρφωμα με το ένα χέρι έδωσε στους Βάσκους το προβάδισμα με 38-37. Ο ΜαΚιντάιρ έκανε ένα τρομακτικό άλμα και έφερε την μπάλα πίσω από το κεφάλι του για να την εμφανίσει στο καλάθι της Φενέρ.

Η ορμή και η μανία με την οποία κάρφωσε την μπάλα, δικαιολογεί και το πάθος που έβγαλε στον πανηγυρισμό του.

Oh my DAYS 🤯@CMMPatience that was ridiculous, what a PUTBACK 💪🔥 #MagicMoment I @Baskonia pic.twitter.com/3jDweeT8zq