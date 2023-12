Ο Ντάριους Τόμπσον έκρυψε την μπάλα και έφτασε στην κορυφή του Top-10 των ασίστ για τον μήνα Νοέμβριο, εκεί όπου υπάρχει και η πάσα του Μάριους Γκριγκόνις στον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε θέση στο Top-10 των ασίστ του Νοεμβρίου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού με τη μαγική no-look ασίστ του, στην αναμέτρηση των «πρασίνων» απέναντι στην Άλμπα και μπήκε έτσι στην καλύτερη δεκάδα των δημιουργών, εκεί όπου η Ρεάλ μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Ο Καμπάτσο πρωτίστως και ο Σέρχι Ροντρίγκεθ... γέμισε με στιγμές Μαδριλένων, αλλά ο Ντάριους Τόμπσον έφτασε στην κορυφή. Στην πάσα όχι του Νοεμβρίου αλλά ίσως και της σεζόν ολόκληρης με το ένα χέρι για το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός έπιασε την μπάλα και μετέτρεψε σε ασίστ τη σπουδαία πάσα του συμπαίκτη του κόντρα στη Ζάλγκιρις για την κορυφή.

How may they help you? 🤝



Check out the TOP 10 Assists from November 👀



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/Ze91teo4CX