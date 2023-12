Η συνεργασία των Γιαννούλη Λαρεντζάκη - Νίκολα Μιλουτίνοφ έβγαλε ένα όμορφο highlight στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αφού ο Σέρβος σέντερ τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο ΣΕΦ βρίσκεται ο Έισι Λο, ο οποίος βραβεύτηκε από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρήκε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Σέρβος σέντερ τελείωσε τη φάση με κάρφωμα για το 19-23 με το οποίο έκλεισε το δεκάλεπτο.

