Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, μαζί με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς πριν το ματς.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο Βελιγράδι όπου αντιμετώπισε στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Euroleague την Παρτιζάν, με τον σέρβικο σύλλογο να επικρατεί τελικά στην παράταση με 92-87.

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Παρτιζάν Βελιγραδίου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και όπως φαίνεται από την κοινή φωτογραφία απόλαυσαν λίγο ποτό πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στις ομάδες τους.

Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία:

🟢⚪🤝🏽⚫⚪



Predsednik @paobcgr Vasilis Partenopulos i predsednik #KKPartizan @Ostoja1945 u prijateljskom razgovoru tokom pauze između druge i treće četvrtine međusobmog duela u @EuroLeague !



Dear friends from Athens, welcome to Belgrade! May the better team win tonight! pic.twitter.com/XkXvuILs2w